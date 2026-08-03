Кремль використовує проблеми у Криму для тиску на населення – ГУР

У Криму липень позначився тривалим блекаутом, дефіцитом пального, подорожчанням бензину та продуктів і закриттям закладів громадського харчування, але Росія використовує це і як важіль додаткового тиску на місцеве населення.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

"У тимчасово окупованому Криму, який після 2014 року російські загарбники перетворили на військову базу, загострюються проблеми з пальним, електроенергією, водопостачанням", – говориться у повідомленні.

"Липень 2026 року для окупантів у Криму позначився тривалим блекаутом по всьому півострову. Наприклад, за тиждень з 14 по 20 липня без електропостачання на півострові одночасно залишилися близько 1,4 млн абонентів", – розповіли у ГУР.

У Джанкої, Яни Капу та Армянську перебої зі світлом фіксували щонайменше вісім із десяти днів після початку блекауту, у Севастополі — сім днів. Воду в цей же час відключали в Алушті сім днів, у Сімферополі — шість, у Євпаторії — п'ять.

В окремих населених пунктах світла не було понад десять днів; у Євпаторії з 2 липня електрику вдень практично не подавали, повертаючи її вночі лише на чотири-п'ять годин.

Бензин на АЗС у більшості районів тимчасово окупованого Криму в липні з'являвся раз на два-три дні, черги перевищували кілометр, а вартість літра марки АІ-95 сягала 269 рублів на заправці й до 300 рублів — у перекупників.

"За даними органів статистики держави-агресора, пальне у тимчасово окупованому Криму і Севастополі порівняно з середньою ціною на росії подорожчало на 18% і 25% відповідно", – говориться у повідомленні.

Паралельно на півострові зросли ціни на продукти. Окремі товари в окупованому Криму коштують значно дорожче, ніж, наприклад, у російському краснодарському краї: кефір — на 167%, яйця — на 149%, білий хліб — на 131%.

"Ще рік тому, у липні 2025-го, ситуація була зворотною — хліб, яйця, гречка та рис коштували на півострові дешевше, аніж на росії", – звертає увагу українська розвідка.

За перше півріччя 2026 року в тимчасово окупованому Криму закрилися 398 закладів громадського харчування — на 42,1% більше, ніж торік. Продажі окремих виробників впали на 70%, змушуючи їх шукати збут на маркетплейсах і в мережах поза межами півострова.

Оренда нерухомості в окупованому Криму різко впала через відсутність попиту. Наприклад, вартість подобової оренди на південному узбережжі півострова знизилася на 30–50%, довгострокова оренда в Сімферополі подешевшала приблизно на 13%, а квартири, які раніше здавалися за кілька днів, тепер простоюють тижнями.

Через велику кількість військових об'єктів Росії на півострові, які періодично зазнають законного вогневого впливу з боку Сил безпеки та оборони України, а також кризові явища з пальним, електрикою, водою та інтернетом туристи в Крим не їдуть, а багато заїжджих орендарів повертаються назад до Росії.

Окупаційна адміністрація симптоматично реагує субсидіями, пільговими позиками, відстроченням платежів, зниженням оренди державного майна на 75%.

У ГУР наголошують, що справжня нормалізація життя та подолання кризи в Криму можливі лише після повної деокупації півострова.

"Пов'язані з веденням злочинної війни проти України негативні наслідки для місцевого населення в Криму насправді не хвилюють Москву. Пріоритетом в умовах кризи для російської окупаційної адміністрації на півострові залишається забезпечення російського військового угруповання матеріальними та людськими ресурсами", – зазначає розвідка.

Як приклад ГУР наводить ситуацію в Джанкойському районі, де для отримання одноразової компенсації за відсутність світла й води понад 48 годин від чоловіків "окупанти почали вимагати відмітку про перебування на військовому обліку".

Така вимога поширюється також і на жінок з медичною освітою, хоча в переліку "документів" для отримання виплати від окупаційної адміністрації така відмітка відсутня.

"Отже, так звана гуманітарна допомога використовується державою-агресором як важіль додаткового тиску на місцеве населення Криму", – зауважують у ГУР.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, у Росії та на окупованих територіях розгорається паливна криза на тлі триваючих українських ударів по нафтопереробних заводах: дефіцит автомобільного палива, з яким раніше зіткнулися в окупованих Севастополі та Криму, поширився на столичний регіон.

Повідомлялося, що в Криму ускладнюється ситуація з енергопостачанням через удари Сил оборони по об'єктах енергетики: регіони регулярно залишаються без світла, іноді на кілька днів, у більшості немає навіть графіків відключень.

Окупанти оголосили режим надзвичайної ситуації регіонального характеру у Криму та Севастополі.

Також повідомлялося, що Крим випав з числа десяти найпопулярніших туристичних напрямків Росії: на півострові поглиблюється паливна криза, яка призводить до скасування готельних бронювань.