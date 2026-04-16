Стартап росіянина став найдорожчою приватною фінкомпанією Латинської Америки

Фінтех-стартап Plata, заснований в Мексиці російським бізнесменом Олегом Тіньковим разом із партнерами, залучив 405 млн доларів у новому раунді фінансування та отримав оцінку в 5 млрд доларів — найбільший показник у Латинській Америці для приватної фінансової компанії.

За даними агентства, це робить Plata найдорожчою приватною компанією у фінансовому секторі Латинської Америки.

Новий раунд інвестицій очолив Bicycle Capital — інвестиційний фонд, створений колишніми співробітниками японської SoftBank Group.

В угоді також брали участь Kora, BTG Pactual і суверенний фонд Катару Qatar Investment Authority.

Олег Тіньков — російський бізнесмен, був засновником "Тінькофф Банку" (зараз перейменований на Т-Банк). У 2022 році публічно засудив вторгнення РФ в Україну, продав бізнес за безцінь і виїхав з Росії. Наразі відомий як опозиційний до кремлівського режиму бізнесмен.