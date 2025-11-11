У Росії зафіксували масштабні проблеми в роботі інтернету

Росіяни зіштовхнулися з масштабними проблемами в роботі інтернету, що пояснюють "тимчасовими обмеженнями" під час атак БПЛА.

Про це повідомляє російське видання "Коммерсантъ".

"За даними порталу "Сбой. рф", проблеми торкнулися абонентів усіх великих операторів, включаючи МТС, "МегаФон", Tele2, "Білайн" та Yota", – говориться у повідомленні.

"Найчастіше зі збоєм стикалися мешканці Санкт-Петербурга, Москви, Краснодарського краю та Ростовської області. Неполадки з мережею також торкнулися Орська в Оренбурзькій області", – зазначає видання.

У російському Мінцифри виданню пояснили, що тимчасові обмеження мобільного інтернету введені у зв'язку з оголошенням небезпеки атаки БПЛА в регіоні. Рішення про введення та зняття обмежень ухвалюють структури російського Міноборони.

У той же час оператори не надали офіційних коментарів щодо причин неполадок, зазначено у повідомленні.

Тим часом в інше видання, The Moscow Times, повідомляє, що в Ульяновській області заборона доступу до мобільного інтернету діятиме до кінця війни проти України.

Федеральний центр ухвалив це рішення для забезпечення "державної безпеки", і обмеження буде знято лише за рішенням Москви. Йдеться про "розширення зони безпеки" навколо стратегічних об'єктів. Влада наголосила, що йдеться про постійні обмеження, а не тимчасові заходи на час атаки українських дронів.

Проблеми з доступом до мережі у цій області спостерігаються вже більше тижня, говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що на тлі регулярних нальотів дронів ЗСУ на російські регіони та періодичних колапсів на залізничних коліях і в цивільній авіації, а також відключень інтернету потік китайських туристів у РФ в третьому кварталі 2025 року обвалився на 13,3%.

У російських регіонах з весни 2025 року почали масово відключати мобільний інтернет під приводом забезпечення безпеки. Це найчастіше трапляється під час нальоту українських дронів.

Роскомнагляд офіційно заблокував популярний сервіс перевірки швидкості інтернету Speedtest, пояснивши це "загрозами для безпеки російського інтернету".