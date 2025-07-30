Росія заблокувала американський сервіс вимірювання швидкості інтернету

Роскомнагляд офіційно заблокував популярний сервіс перевірки швидкості інтернету Speedtest, пояснивши це "загрозами для безпеки російського інтернету".

Про це пише The Moscow Times.

Американський сервіс Speedtest від компанії Ookla, який використовували понад 50 мільярдів разів у 2023 році, більше недоступний у Росії.

Член Держдуми Антон Немкін стверджує, що сервіс збирав технічну інформацію про російські мережі, яка могла становити інтерес для спецслужб. Також нагадаємо, що розробника Speedtest раніше оштрафували за відмову локалізувати персональні дані російських користувачів.

Натомість росіянам пропонують користуватись вітчизняним аналогом — додатком "ПроСеть", створеним Центром моніторингу та управління мережею зв’язку, який також відповідає за блокування іноземного контенту.

Блокування сервісу збіглося в часі з масштабними перебоями в інтернеті — за даними проєкту "На зв’язку", збої фіксуються вже у 77 регіонах РФ, зокрема в Примор’ї, Сахаліні та Камчатці.

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Нагадаємо:

Росія активно працює над створенням власної цифрової екосистеми, контролюючи ключові аспекти інтернет-діяльності своїх громадян через новий "супердодаток" — Max.

У Красноярському краї РФ вже чотири дні відсутній мобільний інтернет. Влада пояснила це "посиленням безпеки".

Російським провайдерам можуть заборонити використання сервісу SpeedTest американської компанії Ookla для вимірювання швидкості інтернету.