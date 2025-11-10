Атаки дронів і відключення інтернету: у Росії обвалився потік туристів з Китаю

На тлі регулярних нальотів дронів ЗСУ на російські регіони та періодичних колапсів на залізничних коліях і в цивільній авіації, а також відключень інтернету потік китайських туристів у РФ в третьому кварталі 2025 року обвалився на 13,3%.

Про це пише The Moscow Times.

З липня по вересень, в пік туристичного сезону, гості з КНР відвідали Росію понад 372,8 тис. разів.

Громадяни Китаю забезпечили понад половину візитів до країни з метою туризму в третьому кварталі. Всього таких було майже 656 тис., і це падіння на 6,3% рік до року.

При цьому загальне скорочення в'їзду у РФ (тобто не тільки з туристичними цілями) з липня по вересень становило 12,1% — до 4,4 млн осіб.

При цьому впав і загальний потік китайських туристів з початку 2025 року — на 5,6% (майже 691 тис. візитів за десять місяців).

Крім Китаю, у третьому кварталі скоротився туризм до РФ з Ірану — одразу на 47,2% (до 16,6 тис. візитів), з ОАЕ — на 10,3% (до 21,5 тис.), Казахстану — на 10,1% (до 8,3 тис.) і Німеччини — на 2,9% (до 27,4 тис.).

При цьому в частині випадків мова йде не про екскурсантів, а про людей, які здійснювали ділові або особисті поїздки до родичів і вказують формальною метою туризм.

Нагадаємо:

У російських регіонах з весни 2025 року почали масово відключати мобільний інтернет під приводом забезпечення безпеки. Це найчастіше трапляється під час нальоту українських дронів.

На початку жовтня в Росії почали відключати мобільний інтернет на іноземних сім-картах, включаючи eSIM.