У Росії різко зросло хабарництво – The Moscow Times

На тлі війни та уповільнення темпів зростання економіки у Росії фіксується різке збільшення кількості злочинів, пов'язаних із хабарами.

Про це пише The Moscow Times.

"У першому кварталі поточного року кількість таких правопорушень зросла на 29% рік до року - з 7300 до 9418. Водночас загалом за 2024 рік такого роду злочинів було виявлено 23 240, що на 14,6% більше, ніж роком раніше", – інформує видання, посилаючись на дані російської генпрокуратури.

При тому останнім часом у загальному показнику різко скоротилася частка дрібного хабарництва: якщо 2017 року вона становила 48,2%, то за підсумками 2024-го - 27%, а в першому кварталі поточного року - 20,3%.

Тим часом на хабарі припадає більше ніж половина корупційних злочинів: 2023 року вони займали 55,7% від загальної кількості справ, 2024-го - 60,3%, а в першому кварталі поточного року - 60,9%.

"Правоохоронні органи виявили на 65,7% більше корупційних злочинів (3735 випадки), скоєних у великому та особливо великому розмірі або таких, що заподіяли велику та особливо велику шкоду", – говориться у публікації.

Кількість корупційних злочинів у перші три місяці цього року зросла на 24% рік до року - до 15 458. При цьому на 46,5% - з 1102 до 1614 випадків - збільшилася кількість злочинів, скоєних організованими групами або злочинними співтовариствами. За перший квартал цього року до відповідальності було притягнуто 5478 корупціонерів проти 4856 за аналогічний період минулого.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що росіяни дедалі гірше платять за кредитами, які набрали під час буму 2023 - першої половини 2024 року. Обсяг і частка проблемних кредитів (іпотечні, споживчі та автокредити) зростають. За I квартал вони збільшилися майже на 200 млрд руб., або приблизно на 2 млрд руб. на день.

Російська статистика відзвітувала про перше за півроку прискорення інфляції після того, як Центробанк РФ знизив ключову ставку.

Також повідомлялося, що за даними Служби зовнішньої розвідки України, велика кількість російських компаній в результаті запроваджених проти РФ санкцій втратила ключові активи за кордоном.

Через санкції, націоналізації та розрив партнерських відносив свої закордонні активи втратили "Газпром", "Сбєрбанк", "Роснєфть", "Лукойл", "ВТБ", "Ростєх", "Росатом" та інші.