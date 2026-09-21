Один із фігурантів "Карфагена" вийшов з СІЗО під заставу

Водій фігуранта корупційної справи "Карфаген" Сергія Кропиви – Сергій "Камрад" Куций – вийшов з-під варти, за нього внесли заставу у 3 млн грн.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Він має прибувати за викликом детектива, прокурора чи суду, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, здати закордонні паспорти, носити електронний браслет, та утриматися від спілкування з Кропивою, Івахненко та іншими фігурантами справи.

За версією слідства, Куций був учасником злочинної організації Кропиви.

Зокрема, він стежив за безпекою під час поїздок Кропиви на службовому авто та його зустрічей з іншими людьми, використовував незареєстровані номерні знаки, а також отримував гроші від осіб, пов'язаних із кол-центрами, і передавав їх Кропиві.

Також він допомагав Кропиві спілкуватися з іншими учасниками організації, брав участь у легалізації коштів та виконував інші його доручення.

Після внесення застави, через свого захисника, Куций відмовився від апеляційної скарги. Апеляційна палата прийняла відмову.

Нагадаємо:

НАБУ і САП оголосили про спецоперацію "Карфаген" ввечері 4 вересня. Тоді ж у справі про шахрайські кол-центри затримали заступника начальника департаменту ОГП, а детективи проводили обшуки в Офісі генпрокурора.

Заступник начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергій Кропива створив злочинну організацію ще в середині 2025 року і залучив до неї чинних працівників прокуратури, які за хабарі не заважали роботі шахрайських кол-центрів.

За даними джерел "Української правди", представникам Офісу генпрокурора з кожного шахрайського кол-центру щомісяця могли передавати приблизно $7 тисяч.