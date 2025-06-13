Два мільярди рублів на день: кредитні борги росіян швидко зростають

Росіяни дедалі гірше платять за кредитами, які набрали під час буму 2023 - першої половини 2024 року.

Про це пише The Moscow Times.

Обсяг і частка проблемних кредитів (іпотечні, споживчі та автокредити) зростають.

За I квартал вони збільшилися майже на 200 млрд руб., або приблизно на 2 млрд руб. на день.

В рультаті банкам довелося створювати більше резервів, у результаті за три місяці вартість ризику в роздробі підскочила з 2,1% до 3,6%, зазначає Центробак Росії.

За його даними, це "істотно вище середньоісторичного значення", яке становить приблизно 2%.

Нагадаємо:

Російська статистика відзвітувала про перше за пів року прискорення інфляції після того, як Центробанк РФ знизив ключову ставку.