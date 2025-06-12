У Росії інфляція почала зростати вперше з листопада 2024 року – росЗМІ

Російська статистика відзвітувала про перше за пів року прискорення інфляції після того, як Центробанк РФ знизив ключову ставку.

Про це пише видання The Moscow Times.

У травні інфляція становила 0,43% після 0,4% у квітні.

Як пише видання, прискорення невелике, але несподіване: аналітики чекали, що сповільнення продовжиться, адже виходячи з тижневих даних виходило 0,22-0,25% за підсумками місяця.

Видання також нагадало, що на початку року інфляція була дуже високою (1,2% у січні, 0,8% у лютому), і ЦБ РФ прогнозує, що до грудня набереться 7-8%.

Нагадаємо:

Центробанк Росії 6 червня знизив ключову ставку з 21% до 20% річних.