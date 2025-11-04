У Росії дрони уразили нафтопідприємства: які саме об’єкти атаковані

У Кстово Нижньогородської області РФ після нічної атаки дронів виникла пожежа в промисловій зоні в районі нафтобази "Лукойла" і нафтохімічного заводу.

Про це повідомляє УП.

В ніч на 4 листопада жителі російського Кстово Нижньогородської області повідомляли про вибухи. На відео потрапило яскраве сяйво над містом. Пізніше в.о. глави російського Башкортостану Радій Хабіров заявив, що промисловий комплекс у місті Стерлітамак нібито атакували два безпілотники.

Загоряння сталося в південно-східній частині промзони, де розташовані відразу 2 нафтові підприємства — "СИБУР-Кстово" і "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

Також у російському місті Стерлітамак (Башкортостан) на тлі загрози атаки безпілотників лунали вибухи і обвалився цех нафтохімічного заводу.

Місцева влада російського міста повідомила, що вибух у цеху водоочищення АТ "СНХЗ", у результаті чого "частково обвалився цех".

Нафтохімічний завод "СИБУР-Кстово", як зазначено на сайті, виробляє етилен, пропілен, бензол, а також ряд вуглеводневих фракцій. При цьому українські ЗМІ писали, що він виробляє компоненти для вибухівки.

"ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" – це один з провідних НПЗ РФ. Він важливий для забезпечення Московського регіону, на який припадає близько 30% споживання бензину в країні.

АТ "Стерлітамацький нафтохімічний завод" (АТ "СНХЗ") — підприємство в місті Стерлітамак, що спеціалізується на виробництві каучуків, іонолу, авіаційного бензину. На офіційному сайті заводу зазначено, що підприємство входить до російського хімічного холдингу "Росхім".

Нагадаємо:

Раніше голова Служби безпеки України Василь Малюк повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Україна успішно уразила 160 російських об'єктів нафтовидобутку та нафтопереробки. За вересень та жовтень таких об'єктів було уражено 20.

Раніше Служба зовнішньої розвідки заявила, що Росія може до кінця року опинитися у залежності від імпорту пального на рівні до 60% без щонайменше шести місяців ремонту у спокійних умовах.

Атаки українських дронів, які з початку серпня вразили понад два десятки великих нафтопереробних заводів на території РФ, занурили російський паливний ринок у кризу, якої він ще не бачив.

За розрахунками ВВС, Не менше 57 регіонів Росії, тобто понад половину, зіткнулися з перебоями в постачанні палива після українських ударів по російських НПЗ.