РФ може стати залежною від імпорту пального на 60% – розвідка

Росія може до кінця року опинитися у залежності від імпорту пального на рівні до 60% без щонайменше шести місяців ремонту у спокійних умовах.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

"Паливна криза, що охопила росію, стала не стільки наслідком окремих аварій чи санкцій, скільки віддзеркаленням глибокої деградації її енергетичної моделі. Роки недофінансування, технологічної ізоляції та хибних управлінських рішень перетворили колись прибуткову галузь на систему, що виживає за інерцією", – заявили в розвідці.

Підкреслюється, що російські НПЗ, зосереджені переважно у кількох промислових центрах європейської частини країни, залишаються відсталими за технологіями та структурою виробництва. Коли частина цих заводів припинила роботу, країна фактично втратила значну частину внутрішніх потужностей.

Після заборони експорту бензину у вересні уряд рф намагався стабілізувати ситуацію, але цей крок лише загострив кризу. Саме зовнішні продажі давали можливість компенсувати хронічні збитки й частково фінансувати модернізацію галузі.

Тепер, без валютних надходжень, підприємства позбавлені ресурсів для оновлення, а цінове регулювання на внутрішньому ринку створює штучний дефіцит, зазначає СЗР.

Крім цього, зростання цін на бензин підштовхує вгору вартість перевезень, що безпосередньо впливає на ціни споживчих товарів. У поєднанні з підвищенням ПДВ це створює ризик різкого прискорення інфляції. Офіційна статистика спробує приховати ефект, але споживачі відчують його у гаманцях.

Нагадаємо:

В середині вересня у 20 регіонах Росії і тимчасово окупованих територій України спостерігався дефіцит палива після обстрілу російських нафтопереробних заводів українськими дронами.

З 24 вересня в анексованому Криму на автозаправках повністю зникли всі марки бензину, зокрема найдорожча А100.

Атаки українських дронів, які з початку серпня вразили понад два десятки великих нафтопереробних заводів на території РФ, занурили російський паливний ринок у кризу, якої він ще не бачив.