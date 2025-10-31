СБУ назвала кількість уражених російських НПЗ й терміналів

З початку повномасштабного вторгнення Україна успішно уразила 160 російських об'єктів нафтовидобутку та нафтопереробки. За вересень та жовтень таких об'єктів було уражено 20.

Про це під час пресконференції розповів очільник Служби безпеки України Василь Малюк.

"Це шість НПЗ, два нафтових термінала, три нафтобази і дев'ять нафтоперекачувальних станцій", – уточнив він щодо уражених у вересні та жовтні об'єктів.

"Це призвело до 20% дефіциту на внутрішньому ринку нафтопродуктів і простою 37% нафтопереробних потужностей", – заявив голова СБУ.

"Ми "жалимо" саме законні цілі. Нафтовидобуток, нафтопереробка – це 90% оборонного бюджету Росії. Це брудні нафторублі, за рахунок яких ворог вбиває нас", – підкреслив Малюк.

Зазначимо, що на конференції голова СБУ говорив про 160 уражених російських об'єктів від початку року, але згодом СБУ учтонила, що йдеться про кількість уражених об'єктів від початку російського вторгнення.

Нагадаємо:

Раніше Служба зовнішньої розвідки заявила, що Росія може до кінця року опинитися у залежності від імпорту пального на рівні до 60% без щонайменше шести місяців ремонту у спокійних умовах.

Атаки українських дронів, які з початку серпня вразили понад два десятки великих нафтопереробних заводів на території РФ, занурили російський паливний ринок у кризу, якої він ще не бачив.

За розрахунками ВВС, Не менше 57 регіонів Росії, тобто понад половину, зіткнулися з перебоями в постачанні палива після українських ударів по російських НПЗ.