У Росії частка збиткових компаній встановила п'ятирічний рекорд

В Російській Федерації частка збиткових організацій за підсумками січня-червня 2025 року зросла на 2,3 п.п. і досягла 30,4% — максимуму з 2020 року, коли через пандемію в мінусі працювали 35% підприємств.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на дані Росстату.

Згідно з офіційною статистикою, за перші пів року 2025 року 43 тис. підприємств отримали прибуток на загальну суму 18,4 трлн руб., тоді як майже 19 тис. компаній відзвітували про збитки, які сукупно перевищили 5 трлн.

"У більшості розвинених країн частка збиткових компаній коливається в діапазоні 10-20%. Показник у 30% — це високий рівень, хоча й не унікальний для ринків, що розвиваються в умовах криз. Оптимальною нормою вважається значення не вище 15-20%", — каже аналітик Freedom Finance Global Володимир Чернов.

За його словами, поточний показник свідчить про системні проблеми з прибутковістю цілого ряду галузей.

Згідно з даними Росстату, найбільші збитки фіксуються у видобутку вугілля, виробництві та розподілі пари та гарячої води, водопостачанні та водовідведенні, а також у сфері утилізації відходів.

Крім того, серед збиткових — сухопутний пасажирський транспорт і наукові дослідження. У цих галузях у мінусі перебуває до половини компаній і більше.

