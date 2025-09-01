У РФ рекордно впало виробництво металу: обвал фіксують на ключових підприємствах

У РФ металургія переживає найглибшу кризу з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У липні виробництво впало на 10,2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Згідно з даними "Росстату", це найгірший показник щонайменше за 3,5 року.

Обвал зафіксовано на ключових підприємствах галузі.

Магнітогорський металургійний комбінат скоротив випуск сталі на 18%, "Мечел" зменшив продажі на 11%, Трубна металургійна компанія втратила до 22% продажів. Підприємства звітують про мільярдні збитки.

"Причини падіння очевидні: санкції, втрата зовнішніх ринків, різке падіння внутрішнього попиту на метал у будівництві та машинобудуванні, а також жорстка політика Центробанку РФ, що стримує інвестиції", - розповіли в ЦПД.

Нагадаємо:

Російські сталеливарні компанії зафіксували різке погіршення фінансових результатів через падіння попиту, високі ставки кредитів і санкції, що обмежують експорт.