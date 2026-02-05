Ураган завдав Португалії збитків на 4,7 мільярда доларів

Прямі збитки від урагану Крістін, що вирував у Португалії наприкінці січня, перевищують 4,7 млрд доларів.

Про це заявив міністр економіки Португалії Мануель Кастро Алмейда, передає Reuters.

"Це буде дуже серйозним ударом для економіки... понад 4 мільярди євро не включають непрямі витрати, такі як порушення ланцюгів поставок у промисловості", – сказав міністр економіки Португалії на національному телеканалу RTP.

Він зазначив, що деякі власники підприємств планують побудувати нові заводи, оскільки їхні – повністю непридатні для використання.

Працівники компаній, які постраждали від шторму "Крістін", отримають допомогу по безробіттю, що гарантує їм повну чисту заробітну плату до 2760 євро на місяць, причому 80% покриває соціальне забезпечення, а 20% — компанії, щоб запобігти скороченню робочих місць під час відновлення, додав міністр.

Регіон Лейрія і Марінья-Гранде, один з головних промислових центрів Португалії, відомий своїми підприємствами з виробництва пластмас і металообробки, був серед найбільш постраждалих від бурі.

У неділю уряд Португалії схвалив пакет кредитів і стимулів на суму 2,5 млрд євро, щоб допомогти людям і підприємствам відбудуватися після шторму.

Нагадаємо:

Шторм "Крістін" став однією з найпотужніших погодних подій у Португалії за останні роки, спричинивши понад 3300 інцидентів за лічені години.