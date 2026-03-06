Знеструмлення зафіксували у чотирьох областях після російських обстрілів

Через ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру – на ранок є знеструмлені споживачі у чотирьох областях країни.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Як йдеться у повідомленні, знеструмлення зафіксували у Харківській, Донецькій, Чернігівській та Херсонській областях.

Енергетики почали відновлення енергетики в регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація.

Споживання електроенергії за добу зросло. Сьогодні, 6 березня, станом на 9:30, його рівень був на 3,6% вищим, ніж в цей у четвер.

Причиною змін є зниження ефективності роботи побутових сонячних електростанцій через хмарну погоду на значній території України.

Енергетики закликали перенести енергоємні процеси на після 22:00.

