У РФ зменшилося виробництво рослинних олій — воно стало збитковим

У Росії різко скоротилося виробництво соняшникової олії: за підсумками серпня випуск впав на 11% у річному обчисленні — до 6,94 млн тонн.

Про це пише The Moscow Times.

Загальний обсяг виробництва рослинних олій у країні зменшився на 7% у річному обчисленні — до 9,47 млн тонн. За словами російських експертів, такі показники пов'язані зі зупинкою частини заводів, рентабельність яких у лютому становила мінус 20%.

Згідно з даними OleoScope, загальний обсяг переробки в Росії за рік скоротився на 5,7% — до 26,3 млн тонн, говориться у публікації.

За словами виконавчого директора російського Масложирового союзу Михайла Мальцева, економіка переробки вийшла в мінус через збільшення вартості насіння, стагнації світових цін, зміцнення рубля та діючих мит.

Маржинальність нерафінованої соняшникової олії знизилась з 11,4% за підсумками 2023 року — до 0,6% у першому кварталі 2025-го. У сегменті рафінованої олії показник вищий — 5,9%, але в цілому погіршення економіки робить випуск соняшникової олії малопривабливим для бізнесу, говориться у повідомленні.

У березні про призупинення двох підприємств у Краснодарському краї загальною потужністю 3,2 тис. тонн на добу оголосила одна з найбільших агропромислових компаній Росії — "Ефко". Співзасновник компанії "Природні продукти" Олексій Подобедов говорив навесні, що заводи, які випускають масло, продовжують працювати "в мінус" понад півроку, зазначає The Moscow Times.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у липні 2025 року частка української соняшникової олії в імпорті Індії вперше за два роки перевищила російську. З 200 000 тонн імпортованої Індією олії 39% (78 000 тонн) припало на українську продукцію, тоді як російська становила лише 25% (49 000 тонн).

За прогнозами асоціації "Укроліяпром", загальне виробництво основних олійних культур в Україні у 2025/26 маркетинговому році складе 22,6 млн тонн.