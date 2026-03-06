Французький бренд Dior розраховує повернутися до Росії через два роки

Французький торговець люксом Dior розраховує відновити роботу двох своїх магазинів у Росії до 1 січня 2028 року.

Про це пише російське видання "Комерсант" з посиланням на пояснювальну записку до бухгалтерської звітності керуючого брендом Dior у РФ ТОВ "Крістіан Діор кутюр Столешніков".

Згідно з документом, менш ніж за два роки планують відкрити дві точки в центрі Москви — в ГУМі та Столешніковому провулку.

У березні 2022 року власники бутиків Dior прийняли рішення призупинити роботу своїх магазинів в Росії через війну в Україні, пише The Moscow Times.

До 2023 року у бренду залишилося дев'ять об'єктів, вісім з яких були розташовані в столиці, а один — в Петербурзі.

У 2024-му їхня кількість скоротилася до чотирьох точок, зокрема у ГУМі та Столешніковому провулку.

У звітності за 2024 рік ТОВ "Крістіан Діор кутюр Столешніков" повідомляло, що вирішило повністю закрити частину своїх магазинів. Водночас Christian Dior оновив реєстрацію свого товарного знака в Росії до 2034 року.

Нагадаємо:

Торік російський парфумерно-косметичний підрозділ об'єднаної французької групи Louis Vuitton Moёt Hennessy (LVMH) "Селдіко" продовжив договір оренди 3,5 тис. кв. м офісної нерухомості в бізнес-центрі "Сітідел" у Москві.