Браконьєри з РФ завдали величезних збитків у Чорному та Азовському морях: які суми

Сума збитків, завданих рибному господарству України внаслідок незаконного вилову Росією біоресурсів в Чорному та Азовському морях, становить понад 8,48 млрд грн.

Про це повідомило Державне агентство з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм, передає Укрінформ.

Так, на 23 лютого 2026 року сума шкоди за незаконний вилов Росією водних біоресурсів в Азовському морі становить понад 7,14 млрд грн, а в Чорному морі - понад 1,33 млрд грн.

"Збитки внаслідок незаконного вилову водних біоресурсів країною-агресором також не є остаточними, адже в міру виявлення нової інформації відбувається дорахунок, і сума шкоди збільшується.

Загальна сума вже сягає понад 8,48 млрд грн, проте розрахунок триває, і, однозначно, сума буде більшою", - розповіли у відомстві.

Зокрема, збитки з початку цього року вже перевищують 976,5 млн грн.

Найбільше втрат завдано через незаконний вилов таких видів біоресурсів, як калкан азовський, камбала-глоса, морські карасі, хамса, піленгас, сарган, креветки, тюлька, лящ, сазан, тарань, товстолоб, судак, оселедець чорноморсько-азовський прохідний.

