Паливна криза: Росія розпочала імпортувати бензин з Індії

На тлі атак України на нафтопереробні заводи Росія розпочала завозити морем бензин з Індії.

Про це повідомляє Reuters.

Агентство посилається на джерела в галузі. Вони повідомили, що з Індії до Росії відправлено два танкери, які везуть щонайменше по 30 тисяч тонн кожен.

Так Росія намагається пом'якшити дефіцит палива, спричинений атаками України на її енергетичну інфраструктуру.

Росія планує щомісяця імпортувати 400 тисяч тонн бензину з різних країн, зокрема із Білорусі. Влітку країна-агресор споживає понад сто тисяч тонн на день.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Росія розглядає можливість імпорту палива та його субсидування з метою обмеження цін, щоб пом'якшити наслідки ударів України по нафтопереробних заводах.

Також повідомлялося, що Росія веде переговори з Казахстаном про імпорт близько 50 тисяч метричних тонн бензину АІ-92, щоб полегшити внутрішній дефіцит, викликаний зупинками нафтопереробних заводів та позаплановими ремонтами,

Як повідомлялося раніше, у Росії та на окупованих територіях розгорається паливна криза на тлі триваючих українських ударів по нафтопереробних заводах: дефіцит автомобільного палива, з яким раніше зіткнулися в окупованих Севастополі та Криму, поширився на столичний регіон.