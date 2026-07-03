На тлі паливної кризи Росія імпортуватиме авіапаливо з Азії – Reuters

Росія готується через низку посередників імпортувати партію авіаційного палива з Японії.

Про це повідомляє Reuters.

Країна стикається з паливною кризою після українських атак на її енергетичну інфраструктуру, тож у першій половині липня з міста Чіба (Японія) планується завантажити щонайменше 200 тисяч барелів авіаційного палива,

Як повідомили джерела агентства, паливо спочатку буде відправлено до Південної Кореї, а загалом у ланцюжку угоди задіяно кілька трейдерів.

За даними компанії Kpler, яка відстежує глобальні ланцюги постачання, востаннє Росія імпортувала реактивне пальне таким маршрутом у лютому 2022 року. Тоді з порту Йосу до Владивостока відправили партію обсягом 22 тисячі барелів.

Нагадаємо:

Росія вперше за довгий час почала імпортувати бензин морем, щоб закрити дефіцит пального після українських ударів по нафтопереробних заводах.

Також повідомлялося, що Росія веде переговори з Казахстаном про імпорт близько 50 тисяч метричних тонн бензину АІ-92, щоб полегшити внутрішній дефіцит, викликаний зупинками нафтопереробних заводів та позаплановими ремонтами.

Раніше Ростовський авіаперевізник "Азимут" забив на сполох через гостру нестачу авіаційного пального в південних регіонах Росії.