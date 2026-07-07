Греки заробили $3,8 мільярда на перевезенні підсанкційної російської нафти

Dynacom Tankers, Stealth Maritime та Onassis Group збільшують доходи від перевезення російського палива в умовах режиму цінового обмеження, встановленого G7.

Про це повідомляє Financial Times.

Грецькі судноплавні компанії заробили щонайменше 3,8 млрд доларів на перевезенні російської нафти за останні три роки, незважаючи на те, що країни G7 намагалися обмежити нафтові доходи Кремля.

Найбільше на цій торгівлі заробила компанія Dynacom Tankers, заснована грецьким судноплавним мільярдером Джорджем Прокопіу. За підрахунками FT, з липня 2023 року Dynacom отримала щонайменше 915 млн доларів доходу від перевезення російської нафти.

Компанія Olympic Shipping and Management, що входить до групи Onassis Group, заробила на цій торгівлі щонайменше 404 млн доларів, а Stealth Maritime та Polembros Shipping — обидві танкерні компанії з Афін — отримали понад 200 млн доларів.

Роль грецьких судновласників у перевезенні російської нафти стала джерелом напруженості між Афінами та Києвом.

У 2023 році український орган з санкцій включив кілька грецьких танкерних компаній, зокрема Dynacom, до списку "міжнародних спонсорів війни", але згодом їх було вилучено з цього списку під тиском грецького уряду.

Торгівля нафтою дозволена, якщо вона відповідає правилам цінового обмеження, встановленого G7.

Проте тиск з метою посилення санкційних режимів посилився в останні місяці, оскільки США та ЄС намагаються послабити позиції Москви напередодні потенційної мирної угоди з Україною.

Уряди прагнуть запровадити додаткові обмеження на енергетичні доходи Москви, що може зупинити грецьку торгівлю.

Серед 20 провідних компаній, які отримали найбільший прибуток від російських перевезень з червня 2023 року, вісім — грецькі. Решта — це судноплавні компанії, що підтримуються російською державою, такі як "Совкомфлот" і "Роснефтефлот".

Нагадаємо:

Ціна на флагманську російську нафту впала до рівня, що спостерігався до початку конфлікту на Близькому Сході.