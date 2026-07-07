У Кривому Розі росіяни знищили логістичний центр "Нової пошти"

Росіяни знищили ще один сортувальний цех Нової пошти

Російські загарбники у ніч на 7 липня атакували логістичний центр "Нової пошти" та знищили його.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На місці події обійшлось без постраждалих. Ганжа не уточнив, що атака відбулась саме на склад "Нової пошти", але про це можна дізнатись з опублікованих фотографій.

Дніпропетровська ОВА

За словами Олександра Вілкула, пожежу на складі вдалось локалізувати о 6:25, але її гасіння все ще продовжується.

Дніпропетровська ОВА

У "Новій пошті" наразі не коментують інцеденту.

Нагадаємо:

За останні чотири дні, росіяни тричі атакували обʼєкти "Нової пошти".

У понеділок 6 липня у Дніпрі внаслідок ранкової атаки було пошкоджено сортувальний термінал "Нової пошти" ДАО, загиблих і постраждалих не було.

5 липня близько 16:20 росіяни атакували сортувальний термінал "Нової пошти" у Чернігівській області та зруйнували його.

Увечері 3 липня російські дрони атакували Запоріжжя та пошкодили відділення №7 "Нової пошти", унаслідок удару загинув 50-річний водій компанії-перевізника Валерій Гафикін.