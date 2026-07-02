Дефіцит бензину позначився на Центральній Азії – Bloomberg

Дефіцит бензину в Росії починає поширюватися на Центральну Азію: Киргизстан просить Азербайджан та інші країни забезпечити стабільні поставки нафтопродуктів, в Узбекистані подорожчав бензин.

Про це повідомляє Bloomberg.

Киргизстан звернувся до Казахстану, Азербайджану та Туркменістану з проханням допомогти забезпечити стабільні поставки нафтопродуктів. Влада наголошує, що запасів поки що вистачає, а звернення має превентивний характер.

В Узбекистані ситуація вже дається взнаки: з початку червня вартість бензину АІ-92 на біржі зросла майже на 12%, водночас обсяги щоденних поставок скоротилися приблизно вдвічі, зазначає агентство.

Тим часом Казахстан посилює прикордонний контроль для припинення незаконного експорту палива. Раніше країна вже ввела заборону на залізничний експорт низки нафтопродуктів, говориться у публікації.

Нагадаємо:

Як повідомлялося раніше, у Росії та на окупованих територіях розгорається паливна криза на тлі триваючих українських ударів по нафтопереробних заводах: дефіцит автомобільного палива, з яким раніше зіткнулися в окупованих Севастополі та Криму, поширився на столичний регіон.

На тлі атак України на нафтопереробні заводи Росія почала завозити морем бензин з Індії.

Також повідомлялося, що Росія веде переговори з Казахстаном про імпорт близько 50 тисяч метричних тонн бензину АІ-92, щоб полегшити внутрішній дефіцит, викликаний зупинками нафтопереробних заводів та позаплановими ремонтами.