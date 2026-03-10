В Ірані випав небезпечний "нафтовий дощ" після ракетних ударів

Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що "чорний дощ" і токсичне забруднення повітря в Ірані після ударів по нафтових об'єктах можуть спричинити респіраторні проблеми.

Про це повідомляє агентство Reuters.

ВООЗ повідомила, що цього тижня отримала численні повідомлення про опади, забруднені нафтою.

Раніше Тегеран був охоплений густим чорним димом після того, як нафтопереробний завод зазнав удару в межах ескалації атак на внутрішні енергетичні потужності Ірану.

"Чорний дощ і кислотний дощ, який його супроводжує, справді є небезпекою для населення — насамперед для дихальної системи", — сказав речник ВООЗ Крістіан Ліндмайєр на брифінгу в Женеві.

Він заявив, що удари спричинили "масивний викид токсичних вуглеводнів, оксидів сірки та азотних сполук у повітря".

Науковці зазначили, що вплив диму або частинок може викликати головний біль, подразнення шкіри та очей, утруднене дихання, а за тривалого контакту — підвищувати ризики раку.

