Російський дрон влучив у харчовому підприємству у Харкові

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину – внаслідок удару БпЛА вдарив по цивільному харчовому підприємству у Харкові двоє людей загинуло, семеро поранені.

Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

11 березня близько 08:00 військовослужбовці Російської Федерації, порушуючи закони та звичаї війни, завдали удару безпілотником, попередньо типу "Герань-2", по Шевченківському району Харкова.

Зафіксовано влучання по території цивільного підприємства харчової галузі.

Внаслідок атаки двоє людей загинули. Ще семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усі постраждалі — працівники цього підприємства.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей.

Нагадаємо:

Вранці 11 березня російський безпілотник атакував у Харкові цивільне підприємство, внаслідок чого загинули двоє людей, ще шестеро постраждали.

Дві людини загинули та ще дві постраждали внаслідок російських ударів керованими авіабомбами по Глухівській громаді на Сумщині під вечір 10 березня.