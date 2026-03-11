Росіяни вдарили по цивільних підприємствах у Глухові на Сумщині

Українська правда

Дві людини загинули та ще дві постраждали внаслідок російських ударів керованими авіабомбами по Глухівській громаді на Сумщині під вечір 10 березня.

Джерело: голова ОВА Олег Григоров та Нацполіція в Telegram.

Пряма мова очільника області: "Молодого чоловіка вбили росіяни, завдавши удару керованими авіабомбами по цивільних підприємствах у Глухові. Йому було 27 років.

Також постраждали троє чоловіків: 42, 59 та 63 років. Один із поранених перебуває в операційній, двоє – у відділеннях лікарні під наглядом медиків. Лікарі надають необхідну допомогу".

Деталі: Вранці 11 березня Григоров повідомив, що 63-річний поранений помер у лікарні.

За словами очільника ОВА, частина людей під час тієї атаки встигла спуститися в укриття, і це допомогло уникнути більшої кількості жертв і постраждалих.

За даними поліції, у місті пошкоджено адмінбудівлю та інфраструктуру підприємств, складські приміщення, автомобілі, газопровід та трансформатор.

