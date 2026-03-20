В Україні з’явився новий найбільший насіннєвий центр

На Чернігівщині відкрився новий найбільший насіннєвий центр України, проєктна потужність якого сягає 10 млн сіянців на рік.

Про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства.

Проєкт реалізовано ДП "Ліси України" як частину переходу лісової галузі на сучасні підходи до відновлення лісів.

У насіннєвому центрі вирощуватимуть сіянці із закритою кореневою системою (ЗКС), що зможе забезпечити якісним посадковим матеріалом північ та південь країни.

"Новий насіннєвий центр побудовано з акцентом на сучасні технології – з автоматизованими лініями, теплицями, полями дорощування і холодильними камерами. В Україні налічується дев'ять таких центрів.

Розбудова їхньої мережі – це частина системних змін у лісовій галузі, які забезпечать відновлення лісів, зокрема на деокупованих і постраждалих територіях", – зазначив міністр економіки Олексій Соболев після відвідин насіннєвого центру.

Закрита коренева система, з якою вирощують нові сіянці, дозволить не обмежувати період висадки певним сезоном, що значно розширить можливості лісництв.

Також на базі центру планують створити банк насіння з місткістю у понад 100 млн сіянців. Це дозволить не залежати від врожайності конкретного року.

Також сіянці з ЗКС мають вищу якість: приживаються на 90% краще за звичайні, швидше ростуть та формують насадження, а для отримання одного гектара лісу потрібно менше таких сіянців.

У лютому на Полтавщині в межах Слобожанської філії ДП "Ліси України" запрацював повністю автоматизований комплекс з переробки шишок та насіння хвойних порід.