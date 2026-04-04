Прокуратура не змогла відібрати у екслісовника землю у "Буго-Деснянському" заказнику

Прокуратура не змогла відібрати в екслісовика землю у "Буго-Деснянському" заказнику

Господарський суд міста Києва відмовив у позові прокуратури, яка намагалася відібрати у приватного підприємства "Туристичне мисливсько-рибальське господарство "Вінницьке" земельну ділянку у "Буго-Деснянському" заказнику, що у Вінницькій області.

Про це свідчить рішення суду від 3 березня 2026 року.

Прокуратура вважає, що рішення Вінницької облради про перерозподіл мисливських угідь щодо надання у користування підприємству угідь природно-заповідного фонду загальнозоологічного заказника загальнодержавного значення "Буго-Деснянський" площею 1073 га було незаконним.

Тому вимагала визнати недійсним договір про умови ведення мисливського господарства, укладений 21.01.2011 між Вінницьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства (правонаступником якого є Центрально-Західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства) та приватним підприємством щодо мисливських угідь площею 1073 га, які знаходяться в кварталах 15-34 Михайлівського лісництва Вінницького лісництва філії "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України".

А також подібну угоду від 01.01.2015 (укладену ПП з держпідприємством "Вінницьке лісове господарство"), та зобов`язати "Туристичне мисливсько-рибальське господарство "Вінницьке" звільнити мисливські угіддя.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що до складу цих мисливських угідь, переданих у користування приватному підприємству, увійшла територія, яка є природно-заповідним фондом та екологічною мережею України - загальнозоологічним заказником загальнодержавного значення "Буго-Деснянський".

Водночас суддя Сергій Мудрий дійшов висновку, що оскільки договір про користування ділянками лісового фонду для ведення мисливського господарства №2 від 01.01.2015 "був би вчинений і без включення до нього недійсних частин, зокрема: про право користувача розпоряджатися мисливськими тваринами, добутими, або набутими в інший спосіб у законному порядку, і доходами від їх реалізації; організовувати полювання для мисливців, і ці частини не є істотними умовами для даного виду договорів, а тому недійсність вказаних частин правочину не має наслідком недійсності правочину в цілому".

В результататі суд дійшов до висновку про необґрунтованість позовної вимоги прокуратури, яку представляла Олена Биховцова, про визнання недійсним в цілому договору про користування ділянками лісового фонду для ведення мисливського господарства.

Згідно з даними YouControl, засновниками ПП "Туристичне мисливсько-рибальське господарство "Вінницьке" є Олександр Таран, Валентина Нагірняк, та Іван Івацко (керівник, який раніше очолював держпідприємство "Вінницьке лісомисливське господарство").

Господарський суд Києва зобов`язав Мисливсько-рибальське підприємство (МРП) "Сокіл" громадської організації "Військово-мисливське товариство "Південь" звільнити мисливські польові угіддя, які розташовані в Одеській області (загальновійськовий полігон "Тарутинський").