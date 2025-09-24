В Україні зріс попит та ціни на дрова та деревину: скільки за них доведеться заплатити

За підсумками біржових торгів із поставкою у четвертому кварталі філії ДП "Ліси України" продали 99% деревної продукції.

Про це інформує пресслужба держпідприємства.

Зазначається, що середня ціна круглого лісу зросла до 6,8 тис. грн/м³ (у третьому кварталі — 5,7 тис. грн/м³, у другому — 5,4 тис. грн/м³).

Середня ціна дров промислового використання — 2,3 тис. грн/м³ (у третьому кварталі — 1,8 тис. грн/м³, у другому — 1,5 тис. грн/м³).

"Стартові ціни аукціонів були нижчими, ніж реалізаційні ціни третього кварталу. Тож ДП "Ліси України" черговий раз намагалося стримати цінову динаміку, проте кінцеві ціни в умовах вільної конкуренції визначає виключно попит", – повідомили в підприємстві.

ДП "Ліси України" приймає всі можливі заходи для збільшення пропозиції. Зокрема:

На торги виставляється весь наявний ресурс (крім дров для населення, соціальної сфери та ресурсу для ЗСУ), а залишки лісоматеріалів на складах порівняно з початком року зменшилися на 200 тис. м³.

Незначний відсоток продукції, від якого відмовились покупці, одразу виставляється на додаткові торги.

Продукція, на яку відсутній попит чи сформувалася висока ціна, виставляється на голландський аукціон для формування ринкової ціни.

1,5 млн м³ деревини у другому півріччі постачається клієнтам за форвардними контрактами за фіксованою ціною — тобто переробники мали можливість заздалегідь уникнути ризиків зростання вартості продукції.

Три останніх місяці заготівля деревини стабільно перевищує 1 млн м³.

Нагадаємо:

За підсумками аукціонних торгів 3-го кварталу, на дрова промислового використання ціни зросли на понад 20%.

На початку вересня Кабмін запустив програму з компенсації коштів за опалення будинку дровами, яка поширюватиметься на прифронтові громади із загальним населенням у 6,6 мільйонів людей.