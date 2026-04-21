Банки зменшили видачу іпотеки у лютому: в яких регіонах найбільший попит
Банки України в лютому видали 701 іпотечний кредит на загальну суму 1,4 млрд грн.
Про це повідомляє НБУ з посиланням на дані щомісячного опитування банків про іпотечне кредитування.
Для порівняння, у січні видали 718 іпотечних кредитів на загальну суму 1,5 млрд грн
Більша частина коштів спрямована на нове будівництво: банки видали 386 таких кредитів на суму 767 млн грн.
315 кредитів на суму 628 млн грн надано на вторинному ринку нерухомості
Ставка становила 8,25% річних на первинному ринку та 9,46% на вторинному ринку;
У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у лютому видано:
- у Київській області (225 договорів на загальну суму 473 млн грн, або 34% від загального обсягу);
- у місті Києві (145 договорів на 319 млн грн);
- у Львівській області (46 договорів на 95 млн грн);
- у Волинській області (36 договорів на 59 млн грн);
- у Вінницькій області (29 договорів на 54 млн грн).
Під час опитування відповіді надали 38 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля.
Банки України в грудні 2025 року видали 952 іпотечних кредити на загальну суму майже 2 млрд грн.