Банки зменшили видачу іпотеки у лютому: в яких регіонах найбільший попит

Банки України в лютому видали 701 іпотечний кредит на загальну суму 1,4 млрд грн.

Про це повідомляє НБУ з посиланням на дані щомісячного опитування банків про іпотечне кредитування.

Для порівняння, у січні видали 718 іпотечних кредитів на загальну суму 1,5 млрд грн

Більша частина коштів спрямована на нове будівництво: банки видали 386 таких кредитів на суму 767 млн грн.

315 кредитів на суму 628 млн грн надано на вторинному ринку нерухомості

Ставка становила 8,25% річних на первинному ринку та 9,46% на вторинному ринку;

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у лютому видано:

у Київській області (225 договорів на загальну суму 473 млн грн, або 34% від загального обсягу);

у місті Києві (145 договорів на 319 млн грн);

у Львівській області (46 договорів на 95 млн грн);

у Волинській області (36 договорів на 59 млн грн);

у Вінницькій області (29 договорів на 54 млн грн).

Під час опитування відповіді надали 38 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля.

