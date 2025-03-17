У пункті пропуску на кордоні зі Словаччиною обмежили рух вантажівок
Фото: Закарпатська митниця
У пункті пропуску "Вишнє-Нємецьке – Ужгород" на словацько-українському кордоні з 17 по 19 березня частково обмежено рух вантажного транспорту.
Про це повідомляє Державна митна служба, передає Укрінформ.
"З 17 по 19 березня у пункті пропуску "Вишнє-Нємецьке – Ужгород" (словацько-український кордон) частково обмежать рух вантажного транспорту через проведення словацькою стороною технічного обслуговування осьових ваг", - зазначається у повідомленні.
Ремонтні роботи здійснюватимуться на одній зі смуг руху, де буде встановлено тимчасові дорожні знаки.
Нагадаємо:
На дорогах України розпочалося тестування оновленої інформаційно-комунікаційної системи автоматичної фіксації габаритно-вагового контролю на дорогах.