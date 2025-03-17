У пункті пропуску на кордоні зі Словаччиною обмежили рух вантажівок

У пункті пропуску "Вишнє-Нємецьке – Ужгород" на словацько-українському кордоні з 17 по 19 березня частково обмежено рух вантажного транспорту.

Про це повідомляє Державна митна служба, передає Укрінформ.

"З 17 по 19 березня у пункті пропуску "Вишнє-Нємецьке – Ужгород" (словацько-український кордон) частково обмежать рух вантажного транспорту через проведення словацькою стороною технічного обслуговування осьових ваг", - зазначається у повідомленні.

Ремонтні роботи здійснюватимуться на одній зі смуг руху, де буде встановлено тимчасові дорожні знаки.

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