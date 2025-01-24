В Україні модернізують систему надмірної ваги вантажівок на дорогах

На дорогах України розпочалося тестування оновленої інформаційно-комунікаційної системи автоматичної фіксації габаритно-вагового контролю на дорогах.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

"Модернізація системи вагового контролю дозволить повністю автоматизувати процес збору та обробки даних про порушення, забезпечити взаємодію з іншими інформаційними системами та інтеграцію з державними реєстрами", – розповів заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

Зазначається, що Укртрансбезпека зможе автоматично фіксувати порушення, обробляти дані та обмінюватися інформацією з такими системами, як id.gov.ua, Державна казначейська служба України та Укрпошта.

Крім того, система інтегрується з Реєстром адміністративних правопорушень і Єдиним державним реєстром транспортних засобів МВС України, що спростить перевірку даних.

Новий підхід дозволить автоматично змінювати статус постанов, фіксувати сплату штрафів і враховувати судові рішення. А технології Weigh-In-Motion (зважування у русі) фіксуватимуть вагу та розміри вантажівок прямо під час руху, без зупинок.

Нагадаємо:

Міністерство розвитку громад та територій разом з "Укртрансбезпека" запустили онлайн-реєстр автостанцій. Включення автостанції до переліку – обов’язкова умова для надання послуг перевізникам та пасажирам.