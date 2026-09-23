Мільйон доларів за дрони прикордонникам: учасники схеми отримали нові підозри

Посадовцю Державної прикордонної служби України та власнику компанії, яких у травні викрили на вимаганні мільйона доларів, додатково інкримінували надання неправомірної вигоди та легалізацію незаконних коштів.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро, а також Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про нові підозри спільникам – посадовцю та власнику приватної компанії.

"На сьогодні їм додатково інкриміновано надання неправомірної вигоди та легалізацію незаконних коштів", – говориться у повідомленні.

У межах досудового розслідування встановлено, що посадовець адміністрації ДПСУ домовився про проведення процедур публічних закупівель безпілотних літальних апаратів підрозділами ДПСУ.

Він визначив умови проведення закупівель "з метою забезпечення перемоги підконтрольного його пособнику товариства".

Плани порушило підприємство, яке долучилося до участі в тендері. Керівник запропонував більш вигідну пропозицію – поставити 270 безпілотних авіаційних комплексів за 825 млн грн, нагадують слідчі.

Новий учасник надав оновлену пропозицію, згідно з якою загальна вартість знизилась до 760 млн грн, саме він і переміг.

Плани на одержання прибутків від підконтрольного товариства були зірвані, спільники вирішили "компенсувати" це за рахунок переможця тендеру. Підприємець почав переконувати його в необхідності дати хабар за безпроблемне укладення та виконання майбутнього договору.

Розмір неправомірної вигоди складав мільйон доларів США (5-10 % від загальної суми майбутнього договору). Ці кошти особи планували розділити між собою та посадовцями ДПСУ.

Директор товариства-переможця висунув свою умову – особисто зустрітись зі службовцями ДПСУ.

Під час подальшого розслідування з'ясувалося, що задля збереження зв'язків з прикордонниками переможець погодився надати частину цих коштів, перерахувавши на криптовалютний гаманець посадовця ДПСУ 50 тис. одиниць Tether (USDT), що складає понад 2,1 млн грн за курсом НБУ.

Також встановлено, що посадовець ДПСУ неодноразово отримував та легалізовував незаконні доходи. Так, впродовж січня – квітня 2026 року він перевів понад 15,4 млн грн у криптовалюту Tether USD (USDT).

Частину цих активів він конвертував у готівку, за яку згодом купив автомобіль "Mercedes-Benz GLC 300", який оформив на дружину.

Нагадаємо:

ВАКС обрав запобіжні заходи посадовцю Держприкордонслужби та власнику приватної компанії з виробництва безпілотників, яких підозрюють у вимаганні 1 млн доларів.

29 травня НАБУ та САП викрили прикордонника, який вимагав мільйон доларів від переможця тендеру на виробництво безпілотників для підрозділів ДПСУ, при чому посадовець був у змові з власником компанії-конкурента.

ДБР разом із СБУ викрило двох співробітників Бюро економічної безпеки, яких підозрюють у вимаганні та одержанні хабарів за використання службового становища.