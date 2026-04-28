Офіс генпрокурора почав досудове розслідування щодо Жеваго

Печерський районний суд Києва за клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо олігарха, бенефіціара АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Жеваго підозрюють у причетності до розтрати майна банку в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

За версією слідства в 2007–2015 роках, він за попередньою змовою зі службовими особами "Фінанси та Кредит" організував схему, через яку з банку було виведено 113 млн доларів США. На той час це становило понад 2,5 млрд грн.

У той період підконтрольна Жеваго українська компанія отримала кредит в АТ Банк "Фінанси та Кредит", що було зроблено в порушення правил кредитування. Ці гроші надалі були виведені на інші офшорні компанії олігарха.

Після невиконання умов кредитних договорів, поручителем за якими виступав банк "Фінанси та Кредит", гроші були списані з його кореспондентських рахунків.

Жеваго повідомили про підозру у створенні та керівництві злочинною організацією, привласненні та розтраті майна, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі у складі злочинної організації.

Нагадаємо:

17 вересня 2015 року Нацбанк визнав банк "Фінанси та Кредит" неплатоспроможним. Банк, що ліквідується, закінчив 2015 рік зі збитком 21,05 млрд гривень.

У межах розслідування було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень самому Жеваго, а також низці топменеджерів банку.

27 грудня 2022 року українського бізнесмена, екснардепа Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах на запит української сторони.

Суд французького міста Шамбері виніс рішення про екстрадиційний арешт українського олігарха-втікача Костянтина Жеваго.

Заарештований у Франції український бізнесмен та колишній народний депутат Костянтин Жеваго залишив посаду директора та вийшов з ради директорів Ferrexpo.

Підозрюваний у розтраті український бізнесмен Костянтин Жеваго вніс заставу в 1 мільйон євро і вийшов з-під варти, він не може залишати материкову Францію.

Верховний суд Франції 10 листопада відхилив апеляцію української сторони та постановив, що український мільярдер Костянтин Жеваго не повинен бути екстрадований за звинуваченнями в розтраті у справі банку "Фінанси та кредит".

У липні 2021 року повідомлялось, що Інтерпол оголосив олігарха Костянтина Жеваго в міжнародний розшук за запитом Державного бюро розслідувань.

Тоді пресслужба та адвокати бізнесмена також відкинули цю інформацію через відсутність офіційних підтверджень цієї заяви від Інтерполу.

19 березня 2026 року Жеваго вручили підозру у Франції. Адвокати бізнесмена заявили, що заява генпрокурора та ДБР про вручення підозри маніпулятивна. За їх словами – процесуальні дії відбулися з ініціативи самого Жеваго.