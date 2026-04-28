У низці областей є знеструмлення внаслідок обстрілів та негоди

Внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Запорізькій та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Про це інформує Міністерство енергетики.

Найскладнішою наразі є ситуація на Сумщині, де через пошкодження енергооб'єктів знеструмлена найбільша кількість споживачів, зазначили у відомстві.

Через безпекову загрозу енергетики не мають можливості розпочати відновлювальні роботи, однак щойно ситуація стабілізується — вони негайно приступлять до ліквідації наслідків та відновлення електропостачання.

Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Також міністерство повідомляє, що через негоду без електропостачання залишається понад сто населених пунктів у Дніпропетровській, Київській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Міненерго повідомляє, що сьогодні застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням у відомстві радять дізнаватись на офіційних ресурсах обленерго.

Нагадаємо:

Міський голова Конотопу Артем Семеніхін повідомив про знищення внаслідок російської атаки об'єктів енергетичної інфраструктури. Частина міста знеструмлена. В одному з мікрорайонів водопостачання буде здійснюватися за графіком.

Вночі та зранку 28 квітня російські загарбники атакували інфраструктуру Кривого Рогу, внаслідок чого загинув чоловік та поранено пʼять людей.

Від вечора 27 квітня російські окупанти атакуали Україну 123 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів, 95 дронів вдалося знешкодити, але є і влучання.