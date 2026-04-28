Атака на Сумщину: пошкоджена енергетична і транспортна інфраструктура

Внаслідок російської атаки безпілотників у одному з районів Сум пошкоджені приватні будинки та магазин.

Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

"Нічний удар російського безпілотника у Ковпаківському районі Сум завдав пошкоджень п'яти приватним будинкам та магазину", – написав він у Телеграм.

У будівлях вибито вікна. Без постраждалих. Інші наслідки уточнюються, додав очільник адміністрації.

Тим часом у місті Конотоп на Сумщині внаслідок російської атаки пошкоджено житлові будинки, лікарню, адміністративні будівлі.

Ворог пошкодив трамвайну мережу, рух усього транспорту зупинили, повідомив міський голова Конотопу Артем Семеніхін.

"Маємо знищення частини енергетичної інфраструктури. Частина міста знеструмлена. В одному з мікрорайонів водопостачання буде здійснюватися за графіком 6-9, 18-21", – повідомив він також.

Від вечора 27 квітня російські окупанти атакуали Україну 123 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів, 95 дронів вдалося знешкодити, але є і влучання.

Вночі та зранку 28 квітня російські загарбники атакували інфраструктуру Кривого Рогу, внаслідок чого загинув чоловік та поранено пʼять людей.