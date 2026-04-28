Ворог атакував інфраструктуру Кривого Рогу

Вночі та зранку 28 квітня російські загарбники атакували інфраструктуру Кривого Рогу, внаслідок чого загинув чоловік та поранено пʼять людей.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Росіяни завдали кілька ударів по обʼєкту. Перший вночі, другий – зранку.

Загинув 40-річний чоловік. Ще пʼятеро чоловіків – 31, 32, 41, 45 та 57 років дістали поранень.

У ніч з 24 на 25 грудня 2025 року росіяни нанесли удар по Іллічівському олійно-жировому комбінату у місті Чорноморськ, який належить компанії Kernel.