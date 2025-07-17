Українці купили майже 31 тисячу вживаних авто віком до 5 років: популярні моделі
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Українці за пів року придбали 30,8 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.
Про це повідомляє Укравтопром.
Такі автівки становили 27% від обсягу легковиків з пробігом, що в цьому році поповнили український автопарк.
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 49%.
Далі йдуть:
- Бензинові авто – 34%
- Гібридні – 9%;
- Дизельні – 6%;
- Авто з ГБО – 2%.
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
- TESLA Model Y - 2968 од.;
- TESLA Model 3 - 1722 од.;
- KIA Niro - 1035 од.;
- NISSAN Rogue - 1007 од.;
- MAZDA CX5 - 879 од.;
- HYUNDAI Kona - 830 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 717 од.;
- CHEVROLET Bolt - 711 од.;
- AUDI E-Tron Sportback - 627 од.;
- AUDI Q5 - 600 од.
Нагадаємо:
Впродовж січня-червня українці придбали 22 тис. вживаних легковиків ввезених із США. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період торік.