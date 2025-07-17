Українці купили майже 31 тисячу вживаних авто віком до 5 років: популярні моделі

Українці за пів року придбали 30,8 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.

Про це повідомляє Укравтопром.

Такі автівки становили 27% від обсягу легковиків з пробігом, що в цьому році поповнили український автопарк.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 49%.

Далі йдуть:

Бензинові авто – 34%

Гібридні – 9%;

Дизельні – 6%;

Авто з ГБО – 2%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

TESLA Model Y - 2968 од.; TESLA Model 3 - 1722 од.; KIA Niro - 1035 од.; NISSAN Rogue - 1007 од.; MAZDA CX5 - 879 од.; HYUNDAI Kona - 830 од.; VOLKSWAGEN Tiguan - 717 од.; CHEVROLET Bolt - 711 од.; AUDI E-Tron Sportback - 627 од.; AUDI Q5 - 600 од.

Нагадаємо:

Впродовж січня-червня українці придбали 22 тис. вживаних легковиків ввезених із США. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період торік.