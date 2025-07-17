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Українці купили майже 31 тисячу вживаних авто віком до 5 років: популярні моделі

Віктор Волокіта — 17 липня, 09:00
Українці купили майже 31 тисячу вживаних авто віком до 5 років: популярні моделі
Getty Images

Українці за пів року придбали 30,8 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.

Про це повідомляє Укравтопром.

Такі автівки становили 27% від обсягу легковиків з пробігом, що в цьому році поповнили український автопарк.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 49%.

Далі йдуть:

  • Бензинові авто – 34%
  • Гібридні – 9%;
  • Дизельні – 6%;
  • Авто з ГБО – 2%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

  1. TESLA Model Y - 2968 од.;
  2. TESLA Model 3 - 1722 од.;
  3. KIA Niro - 1035 од.;
  4. NISSAN Rogue - 1007 од.;
  5. MAZDA CX5 - 879 од.;
  6. HYUNDAI Kona - 830 од.;
  7. VOLKSWAGEN Tiguan - 717 од.;
  8. CHEVROLET Bolt - 711 од.;
  9. AUDI E-Tron Sportback - 627 од.;
  10. AUDI Q5 - 600 од.

Нагадаємо:

Впродовж січня-червня українці придбали 22 тис. вживаних легковиків ввезених із США. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період торік.

автомобілі авторинок Укравтопром

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Українці купили майже 31 тисячу вживаних авто віком до 5 років: популярні моделі
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