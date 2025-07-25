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В Украине за полгода упал спрос на бензиновые авто: самые популярные модели

Виктор Волокита — 25 июля, 09:00
В Украине за полгода упал спрос на бензиновые авто: самые популярные модели
Getty Images

За полгода автопарк Украины пополнили 12,2 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями, что на 14% меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Укравтопром.

Уменьшилась и доля бензиновых авто в общих продажах новых легковушек.

Если в I полугодии 2024 года они охватывали 43% рынка новых авто, то сейчас - 37%.

Лидером рынка новых бензиновых авто стал кроссовер HYUNDAI Tucson.

В топ-5 моделей новых легковушек с бензиновыми двигателями попали:

  1. HYUNDAI Tucson - 894 ед;
  2. MAZDA CX5 - 731 ед;
  3. SKODA Octavia - 691 ед;
  4. RENAULT Duster - 680 ед;
  5. SUZUKI SX4 - 562 ед.

Спрос на импортированные подержанные авто с бензиновыми двигателями уменьшился на 3% - до 53,1 тыс. ед.

Они охватили 47% первоначальных продаж подержанных легковушек, против 48% в I полугодии 2024 года.

ТОП-5 импортируемых подержанных бензиновых авто:

  1. VOLKSWAGEN Golf - 3741 ед;
  2. AUDI Q5 - 2670 ед;
  3. VOLKSWAGEN Tiguan - 2561 ед;
  4. NISSAN Rogue - 2379 ед;
  5. SKODA Octavia - 1877 ед.

Напомним:

Украинцы за полгода приобрели 30,8 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.

автомобили Укравтопром

Укравтопром

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