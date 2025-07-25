В Украине за полгода упал спрос на бензиновые авто: самые популярные модели

За полгода автопарк Украины пополнили 12,2 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями, что на 14% меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Укравтопром.

Уменьшилась и доля бензиновых авто в общих продажах новых легковушек.

Если в I полугодии 2024 года они охватывали 43% рынка новых авто, то сейчас - 37%.

Лидером рынка новых бензиновых авто стал кроссовер HYUNDAI Tucson.

В топ-5 моделей новых легковушек с бензиновыми двигателями попали:

HYUNDAI Tucson - 894 ед; MAZDA CX5 - 731 ед; SKODA Octavia - 691 ед; RENAULT Duster - 680 ед; SUZUKI SX4 - 562 ед.

Спрос на импортированные подержанные авто с бензиновыми двигателями уменьшился на 3% - до 53,1 тыс. ед.

Они охватили 47% первоначальных продаж подержанных легковушек, против 48% в I полугодии 2024 года.

ТОП-5 импортируемых подержанных бензиновых авто:

VOLKSWAGEN Golf - 3741 ед; AUDI Q5 - 2670 ед; VOLKSWAGEN Tiguan - 2561 ед; NISSAN Rogue - 2379 ед; SKODA Octavia - 1877 ед.

Напомним:

Украинцы за полгода приобрели 30,8 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.