На кордоні з Румунією завершили перший етап модернізації пункту пропуску

Першу чергу модернізації вантажного термінала на автомобільному пункті пропуску "Порубне – Сірет" завершено, наступний етап – оснащення термінала обладнанням для здійснення митного та прикордонного контролю.

Про це інформує Агентство відновлення.

Наразі вже завершено процедуру закупівлі та укладено договір з підрядною організацією на розроблення проєктно-кошторисної документації, повідомили у агентстві.

Після завершення проєктування буде оголошено процедуру закупівлі для визначення підрядника, який здійснить постачання, встановлення та введення в експлуатацію технологічного обладнання вантажного термінала.

Перша черга проєкту забезпечила створення необхідної інженерної інфраструктури, яка формує основу функціонування розширеного вантажного терміналу.

Ідеться про будівництво павільйону прикордонної служби, влаштування цементобетонного покриття, облаштування системи водовідведення та очищення стічних вод, монтаж стаціонарної системи радіаційного контролю, шлагбауму, автоматичного блокувальника транспортних засобів тощо.

Комплексна модернізація пункту пропуску передбачає будівництво чотирьох додаткових смуг в'їзду в Україну, впровадження сучасних технологічних рішень для здійснення митного та прикордонного контролю, облаштування організованої зони очікування вантажного транспорту.

"Реалізація всіх етапів проєкту дозволить суттєво збільшити пропускну спроможність пункту пропуску "Порубне – Сірет", скоротити час оформлення вантажів, підвищити ефективність логістичних маршрутів та зміцнити транспортну інтеграцію України з Європейським Союзом", – говориться у повідомленні.

Проєкт реалізується за підтримки Європейського Союзу в межах програми Connecting Europe Facility на умовах співфінансування (50/50) за рахунок гранту Європейського Союзу в межах програми CEF та Державного бюджету України.

Нагадаємо:

На цей рік Мінрозвитку запланувало реалізацію масштабної програми модернізації прикордонної інфраструктури: реконструкцію ключових пунктів пропуску, будівництво нового пункту пропуску на кордоні з Румунією тощо.

Україна та Румунія підписали угоду щодо будівництва інтерконекторів, один із яких планують збудувати вже цього року.