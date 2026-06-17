Кулеба розповів про підготовку України до опалювального сезону

До нового опалювального сезону в Україні вже підготовлено до роботи понад 2 590 котелень, майже 3000 кілометрів теплових мереж та понад тисячу центральних теплових пунктів.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба

За його словами, на підготовчі та ремонтні роботи спрямовано понад мільярд гривень.

"Провели засідання штабу з підготовки житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2026/27 року", – написав Кулеба у Телеграм.

Окрему увагу приділили реалізації проєктів розподіленої теплової генерації. Держава виділила 5 млрд грн на впровадження заходів стійкості, закупівлю та встановлення блочно-модульних котелень і посилення енергетичної автономності громад

Міністр нагадав, що це буде вже п'ятий опалювальний сезон в умовах повномасштабної війни.

" Росія продовжує атакувати об'єкти критичної інфраструктури, тому наше завдання – завчасно підготуватися до всіх можливих сценаріїв та забезпечити безперебійну роботу систем життєзабезпечення", – наголосив він.

Нагадаємо:

Третього березня Рада національної безпеки і оборони затвердила "плани стійкості" для всіх областей і обласних центрів, крім Києва, але пізніше взяли і столицю в роботу.

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що Київ має домовленість з урядом стосовно пріоритетності заходів з енергостійкості на 30 млрд грн, фінансування яких здійснюватиметься у пропорції 50/50 містом і державою, але столиця очікує паритетної позиції з боку держави та її фінансової участі.