У КМДА розповіли, скільки закладів вже отримують тепло

У Києві до тепла підключили близько 15% закладів соціальної сфери: станом на 20 жовтня у столиці тепло отримують вже 10 закладів охорони здоровʼя, 13 дитсадків і 16 шкіл.

Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

Опалювальний сезон у закладах соціального напряму – лікарнях, школах, дитсадках та інших установах – у столиці розпочали 16 жовтня.

Опалення підключають за індивідуальними заявками керівників.

Для резервного теплопостачання у Києві підготували 70 мобільних пересувних котелень, які працюють на дизельному пальному та 8 блочно-модульних котелень.

Їх використовуватимуть у тому числі для закладів охорони здоров'я та інших будівель, де виникне потреба тимчасового резервного теплопостачання.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у Києві розпочався опалювальний сезон, але поки теплопостачання у двох районах немає: тривають ремонти після ударів Росії по енергообʼєкту.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рівень підготовки столиці за "планами стійкості" найнижчий, серед усіх регіонів країни. Через це він розпочав консультації щодо "безпекових та управлінських рішень".

З початку осені у столиці неодноразово фактично зупинялась транспортна інфраструктура внаслідок російський атак. Зокрема 8 жовтня у Києві зупинилося метро через падіння напруги.