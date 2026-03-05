У Києві відкрили ще один ресторан McDonald’s

У Києві на лівому березі відкрили новий ресторан McDonald's, який став 122 працюючим рестораном мережі в Україні (ще 15 ресторанів закриті через вимоги безпеки).

Ресторан відкрило ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд.", яке розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого обслуговування McDonald's.

Він став 122 рестораном мережі в Україні, які працюють, повідомила пресслужба компанії. Нова локація створила понад 70 робочих місць, зокрема для молоді від 16 років.

Новий McDonald's має площу 497 кв. м та облаштований 121 місцями в залі й 128 на терасі.

Неподалік є підземний паркінг, який слугуватиме також укриттям під час повітряної тривоги, зокрема для працівників та відвідувачів.

"Як і всі заклади McDonald's в Україні, ресторан працює відповідно до розширених правил безпеки", – говориться у повідомленні.

Під час повітряної тривоги заклад тимчасово припиняє роботу, аби працівники та відвідувачі могли перейти до найближчого укриття, і відновлює обслуговування протягом години після відбою.

Перший заклад мережі McDonald's в Україні відкрито 24 травня 1997 року у Києві. Наразі 122 ресторан працює в Україні, ще 15 ресторанів закриті через вимоги безпеки.

За даними аналітичної системи YouControl, McDonald's в Україні за дев'ять місяців 2025 року отримав 15,6 млрд грн виторгу, що на 26,2% перевершило показник аналогічного періоду минулого року.

Чистий прибуток збільшився на 9,7%, до 1,4 млрд грн.

Власником ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." зазначено MCD Europe Limited (100%, Лондон, Велика Британія).

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що мережа McDonald's Україна відкрила перший ресторан у 2026 році – неподалік від Львова.

Раніше повідомлялося, що McDonald's планує у 2026 році відкрити в Україні 11 ресторанів, в в 2027-28 роках розраховує пришвидшити розвиток мережі до 15 нових закладів на рік.