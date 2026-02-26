McDonald’s Україна відкрила перший новий ресторан у 2026 році

Мережа McDonald's Україна відкрила перший ресторан у 2026 році – неподалік від Львова (с. Басівка, вул. Зелена бічна, 100).

Про це йдеться у пресрелізі компанії, який є у розпорядженні ЕП.

Це 121-й заклад мережі в Україні та 13-й у Львівській області.

"У цьому році "МакДональдз" продовжить реалізувати власну стратегію розвитку в Україні, інвестуючи в розширення мережі та вдосконалення досвіду клієнтів", – заявили в компанії.

Новий ресторан площею 468,9 кв. м, облаштований 121 місцями в залі й 156 – на терасі, розташований біля транспортної розв'язки на Кільцевій дорозі Львова, поруч із торговельними центрами та майбутнім житловим комплексом, додали в McDonald's.

"Для гостей доступні всі основні канали продажів: замовлення в залі на терміналах самообслуговування з 7:00 до 23:00, "МакДрайв" із 5:00 до 23:30 та сервіс "Мобільне замовлення" через застосунок "МакДональдз".

У закладі також встановлено генератор на випадок відключень електроенергії, що допомагає забезпечувати безперервність роботи та комфорт для гостей навіть у складних умовах", – йдеться у повідомленні.

З відкриттям ресторану компанія створила 45 нових робочих місць, додали в McDonald's.

"Як і всі заклади "МакДональдз" в Україні, ресторан у Басівці працює відповідно до розширених правил безпеки. Під час повітряної тривоги заклад тимчасово припиняє роботу, аби працівники та відвідувачі могли перейти до найближчого укриття, і відновлює обслуговування протягом години після відбою.

При цьому всі співробітники отримують повну заробітну плату, незалежно від часу, проведеного в укритті під час зміни", – також заявили в компанії.

