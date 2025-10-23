McDonald’s планує відкрити 11 ресторанів в Україні у 2026: цьогоріч плани були скореговані
McDonald's планує у 2026 році відкрити в Україні 11 ресторанів, в в 2027-28 роках розраховує пришвидшити розвиток мережі до 15 нових закладів на рік.
Про це повідомив директор із розвитку McDonald's в Україні Віталій Стефурак, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми бачимо перспективи для розвитку в Україні, тому працюємо над тим, щоб поступово збільшувати інвестиції", – сказав Стефурак.
За його словами, в планах на 2025 рік було заявлено дев'ять відкриттів, але план був скорегований. Де-факто за 2025 рік мережа розшириться на 11 нових закладів, до кінця року ще будуть відкриті три нові і один оновлений ресторан.
Щодо майбутніх локацій, то, за словами директора з розвитку, фокус буде зроблено на збільшенні кількості ресторанів в містах, де вже присутня мережа.
"Наші пріоритетні напрямки для розвитку – Київ, міста-мільйонники, обласні центри та їхні сателіти (за умови достатнього трафіку), а також локації на популярних трасах. На сьогодні концентруємось на центральній і західній Україні", – повідомив він.
Як один з перспективних напрямків він назвав популярні туристичні локації.
Нагадаємо:
Наразі 117 ресторанів McDonald's працюють в Україні, ще 15 ресторанів зачинено через вимоги безпеки.