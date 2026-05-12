У Києві відкрився ще один ресторан McDonald's

У Києві 12 травня відкрився новий ресторан мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's за адресою вул. Ревуцького, 4-Б біля озера Сонячне.

Про це йдеться в офіційному пресрелізі компанії, який є в розпорядженні ЕП.

За словами компанії, це 127-й заклад мережі, що працює в Україні, а також другий в країні McDonald's, створений за принципами сталого дизайну (перший такий ресторан відкрився торік у Львові).

"Новий "МакДональдз" оформлений зі сталим декором: покриття для меблів, стін і стелі виготовлено з використанням перероблених матеріалів, зокрема пластику, текстилю, деревини та кавових відходів.

Крім того, в декорі використані переважно механічні кріплення, без клею, що дозволяє легко демонтувати елементи для повторного використання, ремонту або переробки", – йдеться у заяві.

Ресторан площею 480 кв. м має понад 280 посадкових місць і розташований на лівому березі Києва поруч із озером Сонячне.

У закладі доступні всі основні канали продажів: замовлення в залі, "МакДрайв", доставка "МакДелівері", а також сервіс "Мобільне замовлення" через застосунок "МакДональдз".

Зала ресторану працює з 6:00 до 23:00, "МакДрайв" – з 5:00 до 23:00, доставка – з 7:00 до 23:00. Заклад оснащений генератором.

"Із відкриттям нового ресторану в Києві мережа створила близько 100 нових робочих місць", – уточнили в компанії.

