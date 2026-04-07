Правоохоронці викрили чергову схему на "єВідновленні"

Правоохоронці викрили мешканку міста Ізюм на Харківщині, яка незаконно отримала з держбюджету компенсацію за зруйноване житло у межах державної програми "єВідновлення".

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, вона намагалася отримати державну виплату за свій пошкоджений будинок у селі Заводи Ізюмського району, а комісія підтвердила неіснуючі руйнування.

"Для реалізації "схеми" жінка організувала виготовлення звіту про технічне обстеження, до якого додала фото зовсім іншого будинку, що мав "потрібний" ступінь руйнації. Насправді її дім мав лише незначні пошкодження і підлягав ремонту", – говориться у повідомленні.

Надалі власниця подала заяву на отримання житлового сертифіката.

Голова комісії з розгляду питань щодо надання компенсації, попри відсутність необхідних підтверджень руйнації, наголосив, що майно дійсно знищене, вплинувши тим самим на результати голосування.

На основі підроблених документів було ухвалено позитивне рішення.

У травні 2024 року зловмисниця отримала житловий сертифікат на суму майже 1,8 млн грн, які у подальшому витратила на придбання квартири в Ізюмі, розповіла прокуратура.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області жінці повідомлено про підозру за фактом шахрайства, вчиненого в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці перевіряють можливу причетність голови комісії до вказаного злочину.

Досудове розслідування проводять слідчі СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

