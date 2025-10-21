У Києві припинили роботу незаконних АЗС

Бюро економічної безпеки викрило дві автозаправні станції, що на території Києва реалізовували незаконно виготовлене пальне.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Йдеться, що за за місцями розташування об'єктів проведено санкціоновані обшуки та вилучено близько 4,5 тонн літрів пального та чотири паливороздавальні колонки, які використовувалися для його продажу з порушенням вимог чинного законодавства.

Досудове розслідування триває за ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів). Призначено відповідні судові експертизи та встановлюється коло осіб, причетних до організації незаконної схеми, інформує БЕБ.

