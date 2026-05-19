На Прикарпатті ділки викачали з державної ГТС газ на 200 мільйонів гривень

На Прикарпатті викрили масштабну схему незаконного відбору природного газу з газотранспортної системи України.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, а також Національна поліція України.

За даними слідства, схему організував її керівник приватного підприємства, яке займалося видобутком корисних копалин. До реалізації схеми він залучив трьох підлеглих.

Підприємство користувалося державною газотранспортною системою для транспортування видобутого газу. Облік палива здійснювався через спеціальний вузол, який перебуває під контролем та пломбуванням "Оператора ГТС України".

З січня 2022 року по жовтень 2025 року учасники схеми систематично втручалися в роботу вузла обліку газу.

"Схема була примітивною за способом, але масштабною за наслідками: за допомогою спеціального ключа перекривали кран на вимірювальній лінії, через що електронний обчислювач фіксував викривлені дані про обсяги газу", – говориться у повідомленні.

За даними досудового розслідування, держава недоотримала понад 8 мільйонів кубометрів газу. Фактично паливо незаконно відбирали з мережі та продавали на ринку як власний ресурс. Сума встановлених збитків – понад 203 мільйони гривень.

Правоохоронці задокументували, що директор газовидобувного підприємства разом з трьома спільниками систематично втручалися в систему обліку газу, зазначають у Нацполіції.

Організатора схеми та трьох його спільників затримано. Їм повідомлено про підозри у шахрайстві в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Прокурори готують клопотання про тримання під вартою. Також наполягатимуть на заставі у розмірі завданих державі збитків – 203 мільйони гривень.

"Коли крадуть газ із державної системи – це не "бізнес". Це прямі збитки державі та удар по енергетичній безпеці країни", – наголосив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що агробізнесмен та ексдепутат Хмельницької облради отримав у банках кредити на 185 мільйонів гривень, не повернув їх і переховується за кордоном.

Раніше Бюро економічної безпеки заявило про розкрадання понад 5 млн грн держкоштів під час ремонту свердловин на Полтавщині: приватне підприємство отримало замовлення газовидобувної держкомпанії, не маючи кваліфікованих фахівців.